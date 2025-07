crolla tetto del ristorante essenza di terracina morta la sommelier mara severin

Un drammatico crollo scuote Terracina: il tetto del ristorante Essenza, tra via Tripoli e via Cavour, cede improvvisamente, causando feriti e una tragica perdita umana. √ą un evento che ha sconvolto la comunit√† e richiede attenzione e solidariet√†. Vi raccomandiamo di restare aggiornati sulle indagini e di sostenere le persone coinvolte in questa terribile tragedia.

Un boato, poi il crollo: sono circa le 22 del 7 luglio quando il tetto del ristorante Essenza di Terracina, situato tra via Tripoli e via Cavour, crolla, travolgendo il personale di sala e i clienti: il bilancio è di 10 feriti, di cui tre in gravi condizioni, e, purtroppo, di una persona morta, Mara Severin, trentunenne sommelier del ristorante stellato.