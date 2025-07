Il rifugio segreto di un kaiser la villa di Karl Lagerfeld venduta per 4,7?milioni

Nelle tranquille eleganze dei sobborghi di Louveciennes, si cela il rifugio segreto di un kaiser: la villa di Karl Lagerfeld, recentemente venduta all’asta per 47 milioni di euro. Questa residenza neoclassica, trasformata in un lussuoso santuario dal celebre stilista, incarna il perfetto connubio tra storia e modernità. Una dimora che ora apre le sue porte a nuovi proprietari, continuando a scrivere il suo affascinante racconto.

Nei sobborghi chic di Louveciennes, a circa 16?km a ovest di Parigi, si trova il Pavillon de Voisins, una villa neoclassica del XIX secolo che l’icona del fashion Karl Lagerfeld acquistò nel 2010. Questa residenza, immersa in un parco di due ettari, fu completamente rinnovata dal Kaiser della moda in soli quattro anni, trasformandola in un elegante rifugio privato. La villa è stata venduta all’asta secondo l’iconica modalità della candle auction, con il tempo scandito dallo spegnersi di due candeline, per la cifra di 4,7?milioni, leggermente sopra il prezzo di partenza di €4,6?milioni. Un’oasi di privacy e ispirazione per Lagerfeld. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Il rifugio segreto di un kaiser, la villa di Karl Lagerfeld venduta per 4,7?milioni

