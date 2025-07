Non ha sostenuto l' orare? Ecco cosa c' è davvero dietro La verità della preside

La vicenda di Gianmaria Favaretto ha acceso un vivace dibattito sulla validità e l’autenticità dell’esame di maturità. Tra accuse e difese, emerge una realtà complessa e spesso trascurata: cosa si nasconde davvero dietro la ribellione dello studente? Scopriamo i dettagli che svelano la verità dietro questa storia che ha fatto riflettere studenti, insegnanti e genitori.

Ha riempito pagine di giornali e di siti internet la storia di Gianmaria Favaretto, studente del Liceo scientifico Fermi di Padova, che stando alle narrazioni si sarebbe rifiutato di sostenere l'esame orale di maturità perché, a suo dire, l'esame di maturità "è una sciocchezza". Ha sostenuto di trovare " che l’attuale meccanismo di valutazione degli studenti non rispecchi la reale capacità dei ragazzi, figuriamoci la maturità " e che in classe, ha aggiunto, " c’è molta competizione. Ho visto compagni diventare addirittura cattivi per un voto ". Quindi, ha spiegato, ha raggiunto il suo " limite di sopportazione ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Non ha sostenuto l'orare? Ecco cosa c'è davvero dietro". La verità della preside

