Europeo Under 18 Basket femminile immediato riscatto per l’Italia | Finlandia battuta 61-59

L’Italia Under 18 femminile di basket scrive una pagina di riscatto all’Europeo di categoria, battendo la Finlandia 61-59 e conquistando il secondo posto nel girone C. Dopo le sfide contro Grecia e Slovenia, le giovani Azzurre dimostrano carattere e talento, prontissime a continuare la corsa verso traguardi importanti. Un risultato che infonde fiducia e stimoli per il proseguo della competizione, dove ogni partita conta.

Dopo il successo con la Grecia e il ko con la Slovenia, la Nazionale italiana Under 18 di basket femminile di coach Andreoli ha superato la Finlandia 61-59, chiudendo così al secondo posto il girone C dell'Europeo di categoria.

In questa notizia si parla di: europeo - under - basket - femminile

