Le OGR Torino lanciano OGR Startup Booster il programma per far crescere le startup

Se sei una startup early stage con grandi ambizioni, non lasciarti sfuggire l’opportunità di far crescere il tuo progetto con OGR Startup Booster, il nuovo programma di OGR Torino in collaborazione con Talent Garden. Selezioneremo ogni sei mesi tre startup innovative per accompagnarle verso un futuro internazionale e sostenibile. Non perdere tempo: la call è aperta fino al 29 settembre!

Realizzata in collaborazione con Talent Garden, l'iniziativa si pone l'obiettivo di selezionare ogni sei mesi tre startup early stage e accompagnarle in un percorso di crescita concreta, internazionale e sostenibile. La call è aperta fino al 29 settembre.

