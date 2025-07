Trasportato subito in ospedale | Biagio Antonacci paura prima del concerto

L’attesissima tappa pugliese di Biagio Antonacci rischia di trasformarsi in un incubo: poche ore prima del concerto, il cantautore milanese ha avuto un incidente improvviso che lo ha costretto a essere trasportato d’urgenza in ospedale. La scena, ricca di tensione e preoccupazione, ha tenuto col fiato sospeso fan e staff. Fortunatamente, l’artista si sta riprendendo e la sua performance promette di essere ancora più intensa e toccante.

L’attesissima tappa pugliese del tour di Biagio Antonacci ha rischiato di trasformarsi in un dramma. A poche ore dall’ingresso sul palco, il celebre cantautore milanese è stato vittima di un incidente tanto improvviso quanto pericoloso, che ha scosso fan e staff. L’artista, noto per la sua energia travolgente e per l’amore incondizionato che riceve a ogni tappa del tour, ha vissuto un momento di forte tensione proprio mentre si trovava a cena in un ristorante di Bari. Secondo quanto riferito, Biagio stava cenando in tranquillità quando una spina di pesce si è conficcata in gola, scatenando in lui una seria crisi respiratoria. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: biagio - antonacci - trasportato - subito

Elezioni a Rozzano: il voto nel comune di Fedez e Biagio Antonacci, specchio delle contraddizioni italiane - Le elezioni a Rozzano, in programma il 25 e 26 maggio, riflettono le contraddizioni italiane e il peso delle sfide locali.

Biagio Antonacci, un incidente da non credere: rischiò seriamente la vita.

Biagio Antonacci e Tananai a Sanremo 2023 | Radio Deejay - Maxim invece è un militare e parte per combattere al fronte da subito. deejay.it scrive

Biagio Antonacci, chi è: biografia, carriera, vita privata - DiLei - La sua fama cresce ulteriormente negli anni ’90 con album come Biagio Antonacci (1994) e Il mucchio (1996), che includono brani memorabili come Se io, se lei e Non è mai stato subito. Come scrive dilei.it