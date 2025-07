no comunisti o con problemi di orientamento sessuale bufera sullo chef stellato

La sua dichiarazione ha scatenato immediatamente polemiche e discussioni sui social, evidenziando i limiti imposti da alcune parole e il suo approccio diretto. Tuttavia, questa scelta radicale riflette anche il desiderio di costruire un team di alta qualità , condividendo valori e professionalità . In un mondo dove il rispetto e l’inclusione sono fondamentali, resta difficile capire se si tratti di una strategia o di un semplice sfogo.

“Evitate di farmi perdere tempo. Sono esclusi comunisti e fancazzisti. Persone con problemi di alcol, droghe e di orientamento sessuale”. Con queste parole lo chef Paolo Cappuccio ha annunciato di voler cerca personale nel suo ristorante. La sua carriera lo ha portato a lavorare nelle località italiane più esclusive, compresi ristoranti stellati Michelin come il "La Stube" del Bio Hotel Hermitage di Madonna di Campiglio. La sua dichiarazione forte, però, ha scatenato l’indignazione e la reazione dei social. Il post su Facebook, almeno per le prime righe, sembra un qualsiasi annuncio di lavoro. Tre posizioni da dicembre fino a marzo, per una nuova apertura in Val di Fassa, con stipendio “dai 2 ai 4 mila euro”: uno chef più tre capo partita e un pasticcere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it