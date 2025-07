Strage di Corinaldo l'interrogazione del M5s al ministro Nordio sul caso Cavallari | Fuga inaccettabile

La fuga di Andrea Cavallari, condannato per la tragedia di Corinaldo, solleva gravi interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione delle misure alternative. Il M5S ha infatti presentato un’interrogazione al ministro Nordio, chiedendo spiegazioni sulle motivazioni di questa inaccettabile fuga, che mette a rischio giustizia e sicurezza pubblica. È ora di fare chiarezza su come si intende prevenire simili episodi in futuro…

Il M5S ha presentato un'interrogazione al ministro della Giustizia sulla fuga di Andrea Cavallari, condannato a quasi 12 anni per la strage della discoteca Laterna Azzurra di Corinaldo e latitante da giovedì scorso, quando era uscito dal carcere per discutere la tesi di laurea. Nel testo, visionato da Fanpage.it, i 5s chiedono a Nordio "le ragioni per le quali non sia stato garantito l’accompagnamento, né misure alternative di controllo o localizzazione" nei confronti del 26enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

