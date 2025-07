Ancora morti sul lavoro nel Lazio | Sergio cade dal cestello di un gru Aveva 61 anni Stava eseguendo lavori di ristrutturazione Lutto cittadino a Colleferro

Ancora una tragedia sul lavoro nel Lazio: Sergio Albanese, 61 anni, ha perso la vita cadendo da un cestello durante lavori di ristrutturazione a Colleferro. Un lutto che colpisce profondamente tutta la comunità , richiamando l’urgenza di prevenire simili tragedie e garantire maggior sicurezza nei cantieri. Abbonati a DayItalianews per restare aggiornato su queste e altre notizie di grande rilevanza, perché la sicurezza non può mai essere trascurata.

Il tragico incidente avvenuto ieri a Colleferro ha scosso profondamente la comunitĂ locale. Sergio Albanese, un operaio di 61 anni, ha perso la vita mentre stava lavorando su una gru durante dei lavori di ristrutturazione. La vittima, che stava operando su un cestello, è caduta da un'altezza considerevole, in un incidente che ha avuto luogo in una zona della cittĂ giĂ nota per la sua attivitĂ industriale. La dinamica dell'incidente e le prime indagini. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 7 luglio, quando, secondo le prime ricostruzioni, il braccio della gru ha ceduto improvvisamente mentre l'uomo si trovava in quota.