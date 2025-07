Villa Pamphili nuova autopsia sul corpo di Anastasia | ha segni sul collo ipotesi strangolamento

La tragica vicenda di Anastasia Trofimova, trovata senza vita a Villa Pamphili, solleva nuovamente interrogativi sulla sua morte. La Procura ha disposto un’autopsia bis, dopo aver rinvenuto segni sul collo che potrebbero indicare uno strangolamento. Mentre l’indagine si infittisce, il mistero sulla vera causa del decesso si fa sempre più fitto. Scopriamo insieme gli sviluppi di questa triste vicenda che scuote la capitale.

La Procura ha disposto un'autopsia bis sul corpo di Anastasia Trofimova, la 29enne trovata morta a Villa Pamphili. Alcuni segni sul collo poco evidenti fanno ipotizzare lo strangolamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

