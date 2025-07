Ecco perché Ederson può costare di meno all' Inter

Ecco perché Ederson potrebbe costare meno all'Inter: il portiere dell'Atalanta beneficia ancora delle agevolazioni fiscali del Decreto Crescita, che rendono i 4 milioni garantiti da Marotta più accessibili, causando un impatto sul bilancio di poco superiore ai 5 milioni. Questa strategia potrebbe rappresentare un vantaggio decisivo nella trattativa, aprendo nuove prospettive per il mercato nerazzurro.

Il giocatore dell'Atalanta gode ancora dei benefici fiscali del Decreto Crescita. I 4 milioni garantiti da Marotta potrebbero pesare poco più di 5 a bilancio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ecco perché Ederson può costare di meno all'Inter

In questa notizia si parla di: ecco - ederson - costare - meno

Ederson Juve, l’Atalanta spara altissimo! Ecco la prima richiesta della Dea per la cessione del centrocampista brasiliano. Cifre e dettagli - L'attenzione del calciomercato si concentra su Ederson, il centrocampista brasiliano che l'Atalanta valuta almeno 60 milioni di euro.

Non solo Wesley: dai Pozzo a Savinho, il calciomercato ai tempi delle multiproprietà Il Romanista (L.Latini) L'eventualità che l'Everton dei Friedkin possa acquistare l'esterno brasiliano per girarlo in prestito alla Roma è assolutamente lecita. Ecco i (tanti) prece Vai su Facebook

Ecco perché Ederson può costare di meno all'Inter; Atalanta, tutti i contratti dei giocatori al 30/6: Ederson e Lookman blindati, garanzia per il futuro; Fantacalcio Mantra, ecco la Guida all’Asta con divisione per ruoli, consigli e aggiornamenti.

Compagnie aeree più economiche, ecco quali costano meno - MSN - The post Compagnie aeree più economiche, ecco quali costano meno appeared first on Investireoggi. Segnala msn.com

Ecco dove costano meno gli affitti nelle città italiane - Esquire - Sono quartieri con i prezzi degli affitti bassissimi e in cui puoi trovare subito la casa perfetta. Da esquire.com