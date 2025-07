Controlli sul lavoro a Catania | Denunciati tre imprenditori per violazioni gravi

Sei pronto a scoprire le ultime novità sulle attività di vigilanza sul lavoro a Catania? La recente operazione del Nucleo Ispettorato del Lavoro, condotta nei comuni di Aci Castello e Nicolosi, ha portato alla denuncia di tre imprenditori per gravi violazioni. Un intervento deciso volto a tutelare i diritti dei lavoratori e garantire il rispetto delle norme. La lotta contro il lavoro irregolare non si ferma qui...

Operazione del Nucleo Ispettorato del Lavoro nei Comuni di Aci Castello e Nicolosi. Tre imprenditori sono stati denunciati in stato di libertà nell'ambito di una vasta attività ispettiva condotta dal Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro (N.I.L.) di Catania, in collaborazione con le Stazioni territorialmente competenti nei comuni di Aci Castello e Nicolosi. L'operazione, svolta la scorsa settimana, è parte di un piano mirato a tutelare la sicurezza sui luoghi di lavoro e a combattere il fenomeno del lavoro sommerso, nel rispetto della presunzione di innocenza degli indagati.

