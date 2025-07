Carolina Rey dopo il successo UnoMattina debutta a Castrocaro

Dopo aver conquistato il cuore degli italiani con il suo talento in UnoMattina, Carolina Rey si prepara a brillare ancora di più: il suo debutto a Castrocaro promette di essere un altro capitolo di successo nella sua brillante carriera televisiva. Sempre più amata dal pubblico, la conduttrice romana si conferma una protagonista indiscussa dei palinsesti estivi della TV di Stato. L’avventura continua, e il meglio deve ancora venire...

Tra i volti televisivi protagonisti dei palinsesti estivi della TV di Stato, chi sta riuscendo a mettersi in mostra grazie a un eccellente riscontro da parte del pubblico è senza ombra di dubbio Carolina Rey. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, vediamo la conduttrice romana guidare, con Alessandro Greco, una delle più riuscite edizioni di

