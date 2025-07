Folla di ragazzi a Londra per Amadeus il conduttore ‘accolto’ da rockstar – Video

A Londra, una folla di ragazzi accoglie Amadeus come una rockstar, dimostrando come il successo solido e costruito nel tempo sia un vero monolite indistruttibile. Tuttavia, la sua avventura al Nove ha sollevato interrogativi: perché, nonostante il clamore, gli ascolti sono deludenti? Un episodio che racchiude la complessità di una carriera fatta di passione, sacrifici e un pizzico di fortuna, e che ci invita a riflettere sul vero valore del successo.

C'è una faccenda che riguarda Amadeus e che spiega come il successo, quando è solido, costruito nel tempo, sia una specie di monolite che non si scalfisce. Perché il conduttore sarà pure andato al Nove dove – alcuni lo avevano previsto, forse in cuor suo lui pure lo sapeva – gli ascolti non sono arrivati. Non vogliamo rifare lo spiegone del perché il Nove non sia (ancora, forse mai?) da pubblico generlista e nemmeno delle possibili difficoltà di 'amalgama' tra Amadeus e il gruppo Warner Bros. Discovery (mica in tutte le squadre un fuoriclasse si adatta bene, si sa). Eppure, prendi Amadeus, quello del Festival più amato dai ragazzi, quello che ha saputo farci venire una certa malinconia quando con Fiorello ha lasciato l'Ariston per l'ultima volta, mettilo a Londra, in vacanza, e vedi cosa accade.