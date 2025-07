L' ex calciatore ha raccontato i problemi e le dipendenze del figlio Ma ha anche ringraziato la moglie Martina Colombari | Senza di lei non so come avremmo fatto La guardavo e mi dicevo | Ma guarda questa donna cosa ha dentro

Billy Costacurta, ex difensore del Milan, ha condiviso con sincerità le sfide affrontate dalla famiglia, parlando delle fragilità di suo figlio Achille e delle difficoltà superate. Con gratitudine infinita, ha elogiato il ruolo fondamentale di Martina Colombari, descrivendola come una donna con un cuore immenso. Un esempio di forza e amore che dimostra come l’unione famigliare possa superare ogni ostacolo. La sua testimonianza ci ricorda quanto sia importante il supporto nei momenti più difficili.

L ' ex difensore del Milan Billy Costacurta si è aperto in un'intervista a Il Giornale sul periodo difficile attraversato da suo figlio Achille, 20 anni, segnato da fragilità personali e momenti di grande sofferenza. E nel racconto dell'ex calciatore emerge il ruolo centrale della moglie, Martina Colombari. « Credo di essere stato un buon padre », ha detto Costacurta, riflettendo sul suo ruolo nel periodo difficile affrontato da Achille.

