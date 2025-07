L’allieva su rai 1 | il ritorno dell’amata serie nel pomeriggio estivo

L’attesa è finita: torna su Rai 1 "L’Allieva", la serie che ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori. Con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, questa fiction basata sui romanzi di Alessia Gazzola promette emozioni e suspense anche nel pomeriggio estivo. Un ritorno che non solo ravviverà le vostre giornate, ma consolidarà l’offerta del daytime. Preparatevi a un mix irresistibile di intrattenimento e ingegno!

il ritorno di “l’allieva” su rai 1: una fiction amatissima torna in onda nel pomeriggio. Rai 1 ripropone una delle serie televisive più apprezzate degli ultimi anni, “L’Allieva”, con protagonisti Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. La fiction, basata sui romanzi di Alessia Gazzola, farà il suo ritorno nel palinsesto del primo canale pubblico in un orario insolito, dedicato al daytime. Questa scelta strategica mira a consolidare l’offerta estiva della rete, proponendo contenuti di successo anche fuori dal prime time. la programmazione e le motivazioni del ritorno. dal pomeriggio alle repliche estive. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - L’allieva su rai 1: il ritorno dell’amata serie nel pomeriggio estivo

In questa notizia si parla di: allieva - ritorno - serie - pomeriggio

Finta e canestro, Eugenia Caldaro manda in tilt le avversarie Sabato il CUS Cagliari è chiamato a vincere con più di cinque punti di vantaggio la sfida di ritorno contro l'Ants Basket Viterbo, finale degli spareggi di Serie B. #directasport Vai su Facebook

Alessandra Mastronardi, gran ritorno in Rai dopo il flop su Canale 5: arriva la sua fiction più amata; Programmi che vanno, fiction che ritornano: come cambia la programmazione estiva della Rai; Da Lolita Lobosco a Don Matteo 13: tutte le fiction in replica nell’estate di Rai 1. Calendario.

Rai 1, cambia la programmazione tv del pomeriggio: via Ritorno a Las Sabinas, si allunga La Volta Buona - Ritorno a Las Sabinas è sostituita momentaneamente dalle repliche de La Volta Buona. Si legge su maridacaterini.it

Replica L'Allieva seconda serie, la quarta puntata visibile su RaiPlay.it e RaiPremium - L'Allieva 2, la replica della quarta puntata visibile in streaming online, ma anche in chiaro su RaiPremium. Lo riporta it.blastingnews.com