Calciomercato Juventus non solo Vlahovic ai saluti | Comolli prepara l’addio a centrocampo

Il calciomercato della Juventus si anima di rumors e cambiamenti, con Vlahovic vicino all’addio e Comolli pronto a rivoluzionare il centrocampo. La società si prepara a un restyling radicale, tra cessioni di figure chiave e nuovi acquisti per rafforzare la rosa. Damien Comolli si sta concentrando sulla scelta di un direttore tecnico e sportivo di livello, fondamentali per costruire una squadra competitiva sotto la guida di Igor Tudor. I prossimi giorni saranno decisivi per il futuro bianconero.

In casa Juventus si preparano altri colpi di calciomercato, sebbene filtrerebbe aria di cambiamento radicale. Sia in campo che in dirigenza, sono molte le figure che saluteranno Torino e dovranno cercare fortuna altrove. Damien Comolli è alla ricerca di un direttore tecnico e di un direttore sportivo che possano aiutarlo a costruire una rosa competitiva da mettere nelle mani di Igor Tudor. Il dirigente francese sta cercando di piazzare gli esuberi prima di mettere a segno altri colpi, dopo quello che ha portato Jonathan David a vestire la maglia della Juventus. La Juventus ha bisogno di rinforzarsi in ogni zona del campo, ma per farlo dovrà prima vendere.

