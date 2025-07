Tare rifà il Milan Non solo Jashari | Doué-Gutierrez in fascia Vlahovic per i gol e su Leoni

Il Milan si prepara ad un mercato intelligente e strategico, puntando non solo su Jashari e Gutierrez, ma anche su Vlahovic e Leoni per rinforzare attacco e difesa. Mentre aspetta sviluppi sul centrocampista dal Bruges, il club rossonero lavora senza sosta sulle altre piste, per costruire una squadra ancora più forte e competitiva. L’obiettivo è chiaro: consolidare il presente e guardare al futuro con fiducia e ambizione.

Arrivato a gennaio dal Monza per 10 milioni + 5 di bonus, Warren Bondo potrebbe già lasciare i rossoneri in questa sessione estiva Secondo Nicolò Schira, il Brentford ha chiesto al Milan in prestito il classe 2003: la proposta ora sarà valutata da Tare e dalla Vai su Facebook

