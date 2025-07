Mbangula Juve possibile asta internazionale per il belga | un club italiano e quattro esteri sulle sue tracce fissata la base di partenza

Il futuro di Samuel Mbangula si fa sempre più incerto e allettante: un'asta internazionale potrebbe presto scatenarsi, coinvolgendo un club italiano e quattro squadre straniere pronte a contendersi il giovane talento della Juventus. Con la sua crescita rapida, l'interesse di diversi club europei si fa concreto, e la base di partenza del cartellino rappresenta il primo passo di una trattativa che potrebbe rivoluzionare la carriera del promettente belga. L’epilogo è ancora tutto da scrivere.

del cartellino. l futuro di Samuel Mbangula potrebbe presto decollare, con una serie di club pronti a contendersi il giovane talento della Juve. Come riportato dal Corriere dello Sport, Mbangula sta attirando l’attenzione di diversi club europei, tra cui Bologna, Bournemouth, Fulham, Monaco e Wolfsburg. Il suo valore è stimato tra 10 e 12 milioni di euro, cifra che la Juve è disposta a considerare per la cessione del giocatore. Mbangula ha attirato l’interesse di diverse squadre che vedono in lui un talento di grande prospettiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mbangula Juve, possibile asta internazionale per il belga: un club italiano e quattro esteri sulle sue tracce, fissata la base di partenza

In questa notizia si parla di: club - juve - possibile - asta

Guardalà vede un futuro lontano dalla Juve per questi tre giocatori: «Questi due prestiti torneranno ai loro club d’appartenenza! Sulla permanenza di questo bianconero invece c’è sempre un punto interrogativo» - Giovanni Guardalà, giornalista di Sky Sport 24, ha analizzato il futuro di tre giocatori della Juventus, evidenziando la probabilità di un allontanamento per due di essi, attualmente in prestito, mentre rimangono dubbi sulla permanenza di un terzo.

Salta tutto tra Juventus e Nottingham Forest. Come riportato da Fabrizio Romano, il club inglese ha deciso di interrompere le trattative per Timothy Weah e Samuel Mbangula, inizialmente coinvolti in una possibile doppia operazione. Il Nottingham ha scelto di Vai su Facebook

Juventus, si scatena l'asta per Mbangula: quanti club sul giovane belga; Diretta live calciomercato 18 giugno 2025, Juve-Dybala, asta Napoli-Milan per Cambiaso, Napoli stringe per Lucca e Sancho; Calciomercato Juventus: asta con il Napoli.

Calciomercato Serie A: possibile asta, 25 milioni per acquistarlo! L’ex Juventus infuoca l’estate, tutti i dettagli sul suo futuro - Calciomercato Serie A: l’ex calciatore della Juventus ha attirato l’attenzione di diversi club, potrebbe scatenarsi un’asta. Scrive juventusnews24.com

Ederson Juventus, c’è un nuovo club di Serie A sulle tracce del brasiliano dell’Atalanta: possibile testa a testa con i bianconeri - Ederson Juventus, c’è un nuovo club di Serie A sulle tracce del brasiliano dell’Atalanta: possibile testa a testa con i bianconeri durante questa estate Ederson dell’Atalanta è diventato uno degli obi ... Da juventusnews24.com