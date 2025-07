crollo solaio ristorante procura apre inchiesta

Una tragedia scuote Terracina: il crollo del solaio nel rinomato ristorante 'Essenza' ha causato una vittima e numerosi feriti, aprendo un'indagine della procura di Latina. Il fascicolo, contro ignoti, si concentra su possibili responsabilità che potrebbero aver contribuito a questa drammatica perdita. La comunità è sconvolta, mentre le autorità si impegnano a fare luce su questa triste vicenda. La domanda che tutti si pongono ora è: cosa è successo realmente in quel locale?

La procura di Latina ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e lesioni gravissime, al momento contro ignoti, in seguito al crollo del solaio del ristorante stellato 'Essenza', a Terracina, che ha causato la morte di Mara Severin, sommelier di 31 anni, e il ferimento di un'altra decina di persone, di cui tre in prognosi riservata. Titolare dell'inchiesta √® il pm Giuseppe Miliano, che ieri sera si √® recato davanti al locale di via Tripoli, nel centro della citt√† costiera nel sud della provincia di Latina. La vittima, originaria di Sabaudia, lavorava ormai da anni nel locale dove ha perso la vita.