Matt Cameron lascia i Pearl Jam dopo 27 anni | È stato un viaggio incredibile

Dopo 27 anni di successi, il leggendario Matt Cameron lascia i Pearl Jam, segnando la fine di un’epoca. Con un messaggio emozionante sui social, il batterista ha ringraziato tutti per aver condiviso un viaggio incredibile, ricco di emozioni e musica indimenticabile. La sua partenza apre un nuovo capitolo per la band, lasciando un’eredità indelebile nel cuore dei fan. L’avventura continua, ma il ricordo di Cameron resterà per sempre.

È la fine di un’era per i Pearl Jam. Dopo 27 anni dietro la batteria, Matt Cameron ha annunciato il suo addio alla band. La notizia è arrivata nelle scorse ore attraverso un messaggio condiviso sui social dal musicista stesso, che ha voluto ringraziare fan, colleghi e collaboratori per quello che ha definito “un viaggio incredibile”. L’addio di Matt Cameron ai Pearl Jam. “Ho compiuto i miei ultimi passi giù dalla pedana della batteria per i potenti Pearl Jam ”, ha scritto Cameron in una dichiarazione toccante. “Ringrazio i miei compagni di band per l’opportunità di una vita, fatta di amicizie, arte, sfide e tante risate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Matt Cameron lascia i Pearl Jam dopo 27 anni: “È stato un viaggio incredibile”

In questa notizia si parla di: matt - cameron - pearl - anni

“Dopo 27 anni fantastici, ho compiuto gli ultimi passi sulla pedana della batteria per i mitici Pearl Jam”: Matt Cameron ha abbandonato la band - Dopo 27 anni di straordinaria musica e intense emozioni, Matt Cameron, il cuore pulsante dei Pearl Jam, ha deciso di appendere le bacchette al chiodo.

Due cose su Matt Cameron: - realizzare che era "il nuovo batterista dei Pearl Jam" da VENTISETTE anni mi ha fatto sentire vecchio come non mai; (1) Vai su X

BREAKING NEWS: #MattCameron ha deciso di abbandonare i Pearl Jam dopo 27 anni Vai su Facebook

Pearl Jam: dopo 27 anni il batterista Matt Cameron lascia la band; Matt Cameron lascia i Pearl Jam, gli addii celebri dei batteristi; Pearl Jam: il batterista Matt Cameron lascia la band dopo 27 anni.

Pearl Jam: il batterista Matt Cameron lascia la band dopo 27 anni - «Dopo 27 anni fantastici sono sceso per l’ultima volta dalla pedana della batteria del gruppo», l'annuncio a sorpresa del batterista ... Scrive vanityfair.it

Matt Cameron lascia i Pearl Jam, gli addii celebri dei batteristi - Con il musicista se ne va la colonna ritmica che aveva dato equilibrio e continuità al suono della band. Segnala tg24.sky.it