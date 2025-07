Salari più bassi alle donne ecco in quali settore I dati

Salari più bassi per le donne continuano a rappresentare una sfida significativa nel panorama europeo. Tra il 2015 e il 2024, si è assistito a un lento ma costante riequilibrio nella presenza femminile nei settori culturali, passando da un divario del 6,4% a meno dello 0,8%. Tuttavia, nonostante i progressi, persistono disparità che evidenziano quanto sia ancora necessario intervenire per una reale parità di trattamento. Si tratta del segnale di un percorso in evoluzione verso l’uguaglianza.

Tra il 2015 e il 2024, la presenza di uomini e donne nei settori culturali europei ha registrato un progressivo riequilibrio. Nel 2015, la quota di occupati era composta per il 53,2% da uomini e per il 46,8% da donne, segnando un divario di 6,4 punti percentuali. Nel 2024, secondo i dati Eurostat, la differenza si è assottigliata fino a 0,8 punti percentuali, con una distribuzione del 50,4% per gli uomini e del 49,6% per le donne. Si tratta del livello più basso osservato dalla disponibilità dei dati, risalente al 2011. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Stipendi minori del 33 per cento per le donne: i dati del gender gap in regione - In Friuli Venezia Giulia, le disparità di genere nel lavoro sono evidenti: le donne guadagnano mediamente il 33% in meno degli uomini.

Un esodo silenzioso: 270.000 italiani hanno lasciato il paese durante l’ultimo biennio. L’incremento rispetto al 2022/23 è del 39,3%. Un record. Il perché? Mancanza di opportunità, salari bassi, futuro incerto. Il governo ignora i segnali e non solo non intervien Vai su Facebook

Più istruzione ma salari bassi: disallineamento tra titolo di studio e richieste di lavoro - Secondo il rapporto “Il mismatch di qualifiche nel mercato del lavoro italiano”, realizzato da Area Studi Legacoop in collaborazione con Prometeia, e basato nell’ultima edizione della “Survey of Adult ... Lo riporta tecnicadellascuola.it