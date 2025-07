Prato la procura indaga su stupri e torture nel carcere degli orrori | i video anche su TikTok

Una spirale di violenza scuote il carcere della Dogaia, dove la procura indaga su gravi episodi di stupri e torture, documentati anche sui social come TikTok. La scoperta di video che ritraggono atti criminosi ha acceso i riflettori su un sistema carcerario in crisi, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione delle carceri italiane. La verità sta emergendo, ma quanto ancora dovrà essere fatto per garantire giustizia e tutela dei diritti umani?

Diversi gravi episodi di violenza e uso illecito di cellulari nel penitenziario della Dogaia: indagini in corso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Prato, la procura indaga su stupri e torture nel carcere degli orrori: i video anche su TikTok

In questa notizia si parla di: prato - procura - indaga - stupri

Prato: lotta al caporalato, 60 lavoratori sfruttati collaborano con la Procura - A Prato, il contrasto al caporalato si intensifica: 60 lavoratori sfruttati hanno deciso di collaborare con la giustizia, rompendo il silenzio.

Prato, la procura indaga su stupri e torture nel carcere degli orrori: i video anche su TikTok; Stupri e torture tra detenuti nel carcere di Prato. La Procura: Episodi agghiaccianti; Carcere di Prato, inchiesta per stupri e torture tra detenuti.

Prato, la procura indaga su stupri e torture nel carcere degli orrori: i video anche su TikTok - La procura parla apertamente di "torture e violenze sessuali" che rendono la permanenza nella s ... Come scrive msn.com

Inchiesta carcere Prato, anche stupri e torture tra detenuti - Scoperti dalla procura di Prato casi di violenza sessuale tra detenuti nel carcere La Dogaia, in particolare due episodi che la stessa procura definisce "agghiaccianti". Scrive msn.com