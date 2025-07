Ludovica Valli ancora criticata per il suo corpo lo sfogo | Mi sono sentita sbagliata per quei kg in più

Ludovica Valli, protagonista di numerose critiche sul suo corpo, ha deciso di affrontare la questione con sincerità e coraggio. In un gesto di autenticità, ha condiviso una foto in costume su Instagram, rispondendo alle accuse e alle insicurezze che le sono state rivolte. La sua testimonianza diventa un messaggio forte: l’accettazione di sé è un percorso che ogni donna merita di intraprendere. Continua a leggere per scoprire il suo sfogo e il suo messaggio di empowerment.

Ludovica Valli ha condiviso su Instagram una sua foto in costume e, stanca di essere attaccata per il suo aspetto fisico, ha voluto rispondere una volta per tutte: "Ho sempre mostrato la mia vita senza filtri, per colpa della società ho pensato di essere sbagliata in quel corpo, in quelle smagliature, in quei kg "in più o in meno". 🔗 Leggi su Fanpage.it

