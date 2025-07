Superman immigrato? James Gunn alle critiche dei repubblicani | Se non vi piace non siete americani

Il mondo di Superman si apre a nuovi orizzonti, ma non senza polemiche. James Gunn, il regista del nuovo film DC, ha definito il supereroe come un “immigrato venuto da altri luoghi”, scatenando reazioni contrastanti. Tra accuse e difese, Gunn ribadisce che il suo film è pensato per tutti, indipendentemente dalle opinioni politiche. La domanda è: può un’interpretazione così moderna unire o dividere ancora di più i fan?

Dopo averlo definito un immigrato, Gunn ha attaccato i sostenitori di Donald Trump e tutti quelli contrari a questa definizione del supereroe Il team dietro Superman sta rispondendo alle polemiche scatenatesi dopo che il regista James Gunn ha dichiarato che il film della DC racconta la storia di "un immigrato venuto da altri luoghi". Interrogato sulle reazioni ai suoi commenti, lo stesso Gunn ha spiegato che il film è per "tutti" e che non ha "nulla da dire a chi" diffonde negatività su Superman. Nel frattempo, a embargo scaduto, sono uscite le reazioni al primo film del DC Universe di Gunn e Peter Safran, con queste che nella maggior parte dei casi parlano di un trionfo assoluto e una partenza davvero eccezionale .

