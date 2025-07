Taglia i Royal ricicla gli abiti e chiede gli siano serviti gli avanzi del giorno prima ma le sue misure non bastano Per finire di riparare il tetto il sovrano avrà 100 milioni di sterline dai contribuenti britannici

Il regno di re Carlo III è segnato da decisioni difficili e tagli strategici per contenere i costi. Tra le sfide più ardue, il mantenimento delle numerose dimore reali e i costi di ristrutturazione di Buckingham Palace. Con un patrimonio reale sotto pressione, il sovrano si trova a dover equilibrare tradizione e sostenibilità finanziaria. La questione rimane aperta: come potrà il regno preservare il suo fascino senza svuotare le casse pubbliche?

D a quando è salito al trono, di decisioni difficili per stringere la cinghia a corte re Carlo III ne ha prese parecchie. A cominciare dai tagli al numero di Royal finanziati dallo Stato. Ma, pur drastiche, le sue misure non sono bastate. A preoccupare il sovrano è in particolare il costo di mantenimento delle numerose dimore Royal, troppo alto per poterlo finanziare autonomamente. I lavori di ristrutturazione di Buckingham Palace sono un esempio: vanno avanti da anni ma continuano a rivelare sorprese e le estensioni procedono necessariamente a rilento per mancanza di ulteriori fondi. Insomma, Carlo non ce la fa a sostenere tutte le spese.