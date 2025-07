londra pioggia di petali nella cattedrale di st paul per le vittime del 7 luglio 2005

Un’atmosfera di commozione avvolge la Cattedrale di St. Paul a Londra, dove si celebra il 20° anniversario degli attentati del 7 luglio 2005. Tra petali di petali bianchi e le parole di chi ricorda, si rinnova il ricordo delle 52 vittime di quella tragedia. Un momento di riflessione e speranza, che ci invita a non dimenticare mai, mantenendo viva la memoria di chi ha perso la vita in nome della pace.

Emozione e raccoglimento nella Cattedrale di St. Paul, a Londra, dove si è tenuta una solenne cerimonia per il 20° anniversario degli attentati del 7 luglio 2005. In memoria delle 52 vittime, dalla Whispering Gallery sono caduti 52mila petali bianchi, mentre i nomi delle vittime venivano letti da due voci simboliche: Thelma Stober, sopravvissuta all’attacco di Aldgate, e Saba Edwards, figlia di Behnaz Mozakka, uccisa nella strage di King’s Cross. Presenti alla commemorazione il primo ministro Sir Keir Starmer, il sindaco di Londra Sadiq Khan, i Duchi di Edimburgo in rappresentanza del Re, e oltre 1. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it