Charlotte Casiraghi col mini tailleur una visione alla Paris Haute Couture Week 2025

Charlotte Casiraghi si conferma la più bella e chic alla Paris Haute Couture Week, la settimana dell’Alta Moda parigina. La sfilata di Chanel non può iniziare senza di lei, brand ambassador della maison. E la figlia di Carolina di Monaco non tradisce le aspettative presentandosi con un magnifico tailleur celeste. Getty Images Charlotte Casiraghi in Chanel alla sfilata Haute Couture In aggiornamento. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Charlotte Casiraghi col mini tailleur, una visione alla Paris Haute Couture Week 2025

