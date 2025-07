Euro 7 in arrivo ma le auto sono care e non possiamo permettercele

Un'ombra si staglia sull’orizzonte automobilistico europeo: l’Euro 7, in arrivo nel 2024, promette norme più severe ma anche costi più elevati. Mentre i Paesi si preparano a questa rivoluzione ecologica, l’Italia si confronta con un dilemma ancora più grande: come affrontare un mercato auto sempre più inaccessibile? Il primo ostacolo da superare è l’aumento dei prezzi, che rischia di lasciare molti automobilisti fuori dalla corsa alla mobilità sostenibile.

Uno spettro si aggira per l’Europa: l’Euro 7. Sarebbe dovuto entrare in vigore da luglio 2025, ma le tempistiche sono state ridefinite e sarà attivo dal prossimo anno. Intanto molti Paesi già lo temono, in particolare l’Italia. Sarà per naturale propensione ad avere paura dei fantasmi o perché, come dimostrano i dati, in Italia non ci si può più permettere un’auto nuova? I problemi sono diversi. Il primo, più difficile da risolvere, è l’aumento del costo di un’auto: nell’ultimo decennio il prezzo di listino è raddoppiato e questo frena gli acquisti. Allo stesso tempo il potere d’acquisto degli italiani è crollato e l’unico modo per acquistare un’auto è attendere bonus fiscali, come gli incentivi pubblici del 3 giugno 2024 o indebitarsi per svariati anni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Euro 7 in arrivo, ma le auto sono care e non possiamo permettercele

In questa notizia si parla di: auto - sono - euro - arrivo

Scontro fra un portavalori e un’auto ad Arezzo: 4 feriti, due sono gravi - Un grave incidente è avvenuto ad Arezzo, coinvolgendo un furgone portavalori e un'auto all'incrocio tra via del Gavardello e via del Mulinaccio.

Il ministero degli Interni ha speso 90 milioni di euro per 1720 auto elettriche. Il bando è stato fatto PRIMA dell’arrivo di @Piantedosim Domande: perché sono state pagate così tanto rispetto al listino? Perché sono state scelti due modelli che nel settore elettrico Vai su X

La città di Amsterdam vuole mettere fine al fenomeno delle targhe camuffate per non pagare i parcheggi: in arrivo multe salatissime. https://auto.everyeye.it/notizie/10-300-euro-multa-chi-camuffa-targa-auto-citta-europea-italia-812100.html?utm_medium=So Vai su Facebook

Euro 7 in arrivo, ma le auto sono care e non possiamo permettercele; Incentivi in arrivo: chi ha un Euro 5 sarà incluso?; Dacia Evader, l'elettrica europea che punta ai 15.000 euro: arrivo previsto per fine 2026.

Euro 7 in arrivo, ma le auto sono care e non possiamo permettercele - Gli italiani non possono permettersi l’acquisto di una macchina e le vendite calano. Scrive quifinanza.it

Normativa Euro 7, quando entrerà in vigore - La normativa Euro 7 segna un importante punto di svolta per il mercato auto: ecco tutto quello che c’è da sapere in merito alle nuove regole ... Come scrive virgilio.it