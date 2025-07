i tempi difficili dei garantisti

In un contesto segnato da sfide e tensioni, i garantisti si trovano a fronteggiare un dilemma complesso: tra evasioni e emergenza carceraria, la tentazione di esasperare le misure cresce. Tuttavia, cedere all’istinto potrebbe compromettere i valori di giustizia e umanità che dovrebbero guidarci. È il momento di riflettere con equilibrio e responsabilità , per trovare soluzioni che rispettino i diritti senza rinunciare alla sicurezza.

