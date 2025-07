Selezione di docenti per le équipe formative territoriali 2025 26 | domande in scadenza il 10 luglio ore 12

Se sei un docente desideroso di contribuire alla crescita del sistema scolastico italiano, questa è la tua occasione: il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha aperto le candidature per le 233quipe formative territoriali 2025/26. Con scadenza il 10 luglio alle ore 12, questa selezione rappresenta un’opportunità imperdibile per mettere a frutto competenze e passione. Non perdere tempo: scopri come partecipare e fai sentire la tua voce nel futuro dell’istruzione.

Con avviso del 27 giugno 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato una procedura selettiva per individuare 120 docenti da inserire nelle équipe formative territoriali nel corso dell’anno scolastico 202526. L'articolo Selezione di docenti per le équipe formative territoriali 202526: domande in scadenza il 10 luglio (ore 12) . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

