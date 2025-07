Ndoye il Napoli ha deciso | svelata l’offerta massima che farà al Bologna Cosa filtra

Il Napoli si conferma protagonista indiscusso del mercato italiano, pronto a mettere a segno altri colpi importanti. Dopo l’acquisto di Noa Lang e le trattative per Beukema, ora è il turno di Ndoye, con l’offerta massima svelata al Bologna. Gli azzurri cercano di chiudere rapidamente, ma le trattative sono ancora in corso. La sfida tra i due club si fa sempre più avvincente, creando grande attesa tra i tifosi.

