Rapina in villa per lo stilista Valentino Garavani Ladri incappucciati

Momenti di terrore nella villa romana dello stilista Valentino Garavani, dove due ladri incappucciati hanno tentato un colpo milionario. La rapina, sventata grazie al coraggio del vigilante che ha sparato in aria, testimonia quanto possa essere sottile il confine tra lusso e pericolo. Un episodio che scuote l’alta moda e riaccende i riflettori sulla sicurezza delle residenze di celebrità e personaggi di spicco.

Momenti di terrore nella villa romana dello stilista Valentino Garavani, dove domenica pomeriggio due ladri incappucciati hanno tentato di introdursi per mettere a segno un furto. Il colpo, potenzialmente milionario, è fallito grazie al tempestivo intervento del vigilante della tenuta, che ha sparato un colpo di pistola in aria per mettere in fuga i malviventi. La dinamica. Erano passate da poco le 19 quando i due uomini, a bordo di una Fiat Panda, si sono avvicinati alla residenza sull’Appia Antica, una delle eleganti dimore di Valentino nella Capitale. Lo stilista si trovava in casa con alcuni collaboratori e ospiti, ignari di quanto stava per accadere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Rapina in villa per lo stilista Valentino Garavani. "Ladri incappucciati"

villa - stilista - valentino - garavani

