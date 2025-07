Sinner e la paura per l’infortunio al gomito | Fa male farò accertamenti Oggi la risonanza magnetica decisiva

Jannik Sinner affronta l’incertezza con il sorriso, ma dietro le parole si nasconde la preoccupazione per il suo infortunio al gomito. La paura di un possibile impedimento alla sua crescita sportiva è palpabile, e gli accertamenti di oggi, tra cui una risonanza magnetica, saranno decisivi per capire l’entità del problema. La sua determinazione e il desiderio di riprendersi rapidamente sono più forti che mai, perché il futuro ha ancora molte sfide da offrire.

“Il gomito fa male, vedremo come mi sveglierò domani (oggi, ndr), farò accertamenti per capire la gravità del problema”. Si era espresso così Jannik Sinner dopo il match di ottavi di finale a Wimbledon contro Grigor Dimitrov. Una partita vinta dall’altoatesino a causa del ritiro per infortunio al pettorale da parte dell’avversario che aveva vinto i primi due set (“Non mi sento vincitore”, ha dichiarato l’italiano). Ma se Dimitrov si è fatto male nel terzo set, il primo ad avere problemi è stato proprio l’altoatesino. Un infortunio al gomito che preoccupa Sinner in vista del quarto di finale contro Ben Shelton, in programma mercoledì 9 luglio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it