Raspadori nuove valutazioni con il Napoli | stabilita la cifra ufficiale per l’attaccante

Raspadori, protagonista indiscusso del calciomercato napoletano, si trova di fronte a una decisione cruciale. Dopo aver contribuito con entusiasmo alla conquista di due scudetti, il suo futuro si definisce tra l’adesione alle ambizioni del club e le offerte sul tavolo. La società ha già stabilito la cifra ufficiale per lasciarlo partire in estate. Ora, il giocatore e il Napoli sono pronti a negoziare il suo destino.

L’attaccante dei partenopei prenderà la sua decisione insieme al club, che intanto ha stabilito la cifra ufficiale per lasciarlo eventualmente partire in estate  Jack Raspadori resta un nome caldo nel calciomercato del Napoli. La seconda punta azzurra ha già disputato 3 stagioni in maglia partenopea, arrivando a vincere già 2 scudetti. Si è abituato bene l’attaccante, approdato per 25 milioni di euro dal Sassuolo nel 2022. In questi tre anni, mai una parola fuori posto, mai una polemica per le numerose panchine, prima a Victor Osimhen e poi a Romelu Lukaku. Sia per il primo, che per il secondo scudetto, Raspadori ha avuto una forte incidenza. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it