Dumfries Inter la clausola non preoccupa | cresce questa sensazione per il futuro

Dumfries, un nome che fa discutere nel calciomercato estivo: tra smentite e voci di mercato, cresce la sensazione che il suo futuro possa riservare sorprese. L’olandese resta un pilastro per l’Inter, apprezzato sia dalla squadra tecnica che dalla dirigenza, ma le clausole e le speculazioni alimentano un’incertezza che non può essere sottovalutata. La situazione è ancora in evoluzione, e il futuro di Dumfries potrebbe riservare colpi di scena inattesi.

Dumfries Inter, le ultime sul futuro dell'esterno olandese nerazzurro nel mirino di diverse squadre per il calciomercato estivo. Denzel Dumfries continua ad essere un punto fermo del progetto dell' Inter, sia per l'allenatore Cristian Chivu che per la dirigenza nerazzurra. Nonostante le voci di mercato che lo vedono come possibile partente, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, l'Inter è convinta di poter ancora contare sull'esterno olandese per la prossima stagione. La sua clausola rescissoria di 25 milioni di euro per l'estero, inserita durante il rinnovo di contratto lo scorso autunno, resta valida fino al 15 luglio, ma al momento nessuna offerta concreta è arrivata.

