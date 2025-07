È morto Alberto Stabile voce autorevole del Medio Oriente e testimone di 30 anni di storia

Con la scomparsa di Alberto Stabile, Italia e Medio Oriente perdono un protagonista straordinario. Testimone di 30 anni di storia e autorevolezza indiscussa nel giornalismo internazionale, il suo impegno ha fatto luce su conflitti e crisi che hanno segnato il nostro tempo. La sua voce rimarrà un punto di riferimento imprescindibile per chi desidera comprendere le complessità del Medio Oriente. La sua eredità continuerà a ispirare generazioni di giornalisti e lettori, ricordando l'importanza di una informazione rigorosa e profonda.

È scomparso a 78 anni Alberto Stabile, giornalista, inviato e profondo conoscitore del Medio Oriente. Nato a Trapani, si era laureato in giurisprudenza prima di intraprendere, nei primi anni Settanta, la carriera giornalistica come cronista del quotidiano L’ Ora. Da lì era passato a la Repubblica, dove fu a lungo corrispondente da Beirut, diventando una delle voci italiane più autorevoli sulle guerre e le crisi che hanno attraversato la regione negli ultimi tre decenni. Il libro. La sua esperienza sul campo si tradusse anche in un libro intenso e personale, Il giardino e la cenere, pubblicato da Sellerio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it