Chi è Flavio Cobolli il nuovo protagonista del tennis italiano Dalla maglietta di Totti ai primi titoli Atp

2025 sta consacrando Flavio Cobolli come il nuovo protagonista del tennis italiano. Dalla maglietta di Totti ai primi titoli ATP, il giovane talento fiorentino sta sorprendendo con prestazioni da campione, culminate nei quarti di Wimbledon e nell’arduo duello con Djokovic. Un percorso che cattura l’attenzione degli appassionati e promette di scrivere una nuova grande pagina nel tennis nazionale. Il futuro di Cobolli si preannuncia brillante e ricco di emozioni.

Roma, 8 luglio 2025 – Non solo Jannik Sinner. A prendersi la ribalta a Wimbledon c'è anche Flavio Cobolli, giunto per la prima volta ai quarti di finale di un torneo dello slam dopo la vittoria sul veterano redivivo Marin Cilic. Un torneo fin qui eccezionale per il tennista classe 2002, nato a Firenze ma romano e romanista doc, che ora avrà di fronte il suo idolo da ragazzino, ovvero l'ex numero uno al mondo Novak Djokovic. Il 2025 è stato un anno da incorniciare per Cobolli che ha vinto due tornei Atp e ora è grande protagonista a Wimbledon. E' arrivata la maturazione. Scopriamo chi è il nuovo idolo delle folle tennistiche.

