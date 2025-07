Xhaka Juve Gazzetta l’idea inizia a prendere forma | potrebbe bastare questa offerta per strapparlo al Bayer Leverkusen I dettagli

Il mercato della Juventus si infiamma con l'ipotesi Xhaka: la trattativa prende forma e potrebbe essere sufficiente un'offerta convincente per portare il centrocampista svizzero dal Bayer Leverkusen a Torino. La strategia bianconera si fa sempre più chiara, puntando forte su profili di livello internazionale. Ma quali sono i dettagli e le cifre dietro questa possibile operazione? Scopriamolo insieme, perché il futuro della Juve potrebbe cambiare proprio in queste settimane.

Xhaka Juve (Gazzetta), l’idea inizia a prendere forma: potrebbe bastare questa offerta per strapparlo al Bayer Leverkusen. Dettagli e ultime novità . Il mercato Juve  è sempre attento ai centrocampisti, e tra i profili monitorati c’è anche Granit Xhaka, il centrocampista svizzero in forza al Bayer Leverkusen. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Xhaka  è una delle opzioni più concrete per rinforzare il centrocampo bianconero, e la Juve  sta seguendo da vicino la sua situazione. Il club tedesco sarebbe disposto a cederlo per una cifra che si aggira tra i 12 e i 15 milioni di euro, un affare che potrebbe rivelarsi vantaggioso per la Juve, che sta cercando di fare operazioni mirate a prezzi contenuti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com