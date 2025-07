Traghetto da Capri a Napoli ritarda per maltempo 63enne minaccia equipaggio con coltello

Momenti di tensione sul traghetto da Capri a Napoli, dove un ritardo dovuto al maltempo ha scatenato la rabbia di un passeggero di 63 anni. L'uomo, residente ad Anacapri, esasperato dall'attesa e deciso a non perdere una visita oculistica, ha minacciato l'equipaggio con un coltello. Un episodio che mette in luce quanto le emozioni possano esplodere anche nelle situazioni più imprevedibili. Ecco cosa è successo esattamente.

Momenti di tensione sul traghetto diretto a Napoli e partito ieri da Capri nella giornata di ieri. Un passeggero di 63 anni, residente ad Anacapri, ha dato in escandescenze per un ritardo causato dal maltempo. L'uomo, agitato per una visita oculistica che non voleva perdere, ha minacciato il personale di bordo estraendo un coltello a .

In questa notizia si parla di: traghetto - capri - napoli - maltempo

Il 63enne di Anacapri ha sostenuto che doveva sottoporsi ad una visita oculistica a Napoli. È stato denunciato dai carabinieri. L'arma sequestrata

