The smashing machine | dwayne johnson ed emily blunt in un’avventura imperdibile

Il panorama cinematografico si arricchisce con un nuovo film che promette di lasciare un’impronta significativa: si tratta di The Smashing Machine, diretto da Benny Safdie e interpretato da due tra le più grandi star di Hollywood, Dwayne Johnson ed Emily Blunt. Questo progetto rappresenta il debutto in solitaria del regista nel campo della regia, dopo aver ottenuto riconoscimenti per opere come Diamanti Grezzi. La pellicola si basa su una storia avvincente che vi lascerà senza fiato, esplorando temi di forza, redenzione e intraprendenza, rendendo l’attesa ancora più emoz

Il panorama cinematografico si arricchisce con un nuovo film che promette di lasciare un’impronta significativa: si tratta di The Smashing Machine, diretto da Benny Safdie e interpretato da due tra le più grandi star di Hollywood, Dwayne Johnson ed Emily Blunt. Questo progetto rappresenta il debutto in solitaria del regista nel campo della regia, dopo aver ottenuto riconoscimenti per opere come Diamanti Grezzi. La pellicola si basa su una storia vera e affronta tematiche profonde legate alla vita di un atleta di alto livello. La distribuzione è affidata a importanti realtà come I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection, con l’uscita prevista nelle sale italiane per il 19 novembre 2025. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - The smashing machine: dwayne johnson ed emily blunt in un’avventura imperdibile

In questa notizia si parla di: smashing - machine - dwayne - johnson

The Smashing Machine con Dwayne Johnson, After the Hunt di Guadagnino e Bugonia nel programma di Venezia 2025? - Nel cuore della corsa ai titoli della Mostra di Venezia 2025, si susseguono nomi di spicco come "The Smashing Machine" con Dwayne Johnson, "After the Hunt" di Guadagnino, e "Bugonia".

The Smashing Machine, il trailer italiano svela l'uscita del biopic sportivo con Dwayne Johnson; THE SMASHING MACHINE | Guarda il trailer italiano del film con Dwayne Johnson e Emily Blunt; La trasformazione definitiva di Dwayne Johnson per il suo nuovo film da lottatore di MMA.

The Smashing Machine, il film con Dwayne Johnson ed Emily Blunt - THE SMASHING MACHINE di Benny Safdie con Dwayne Johnson ed Emily Blunt | Dal 19 novembre al cinema con I Wonder Pictures ... Lo riporta tvserial.it

The Smashing Machine, il trailer italiano del film [HD] - Un film con Emily Blunt, Dwayne Johnson, Oleksandr Usyk, Bas Rutten, Paul Lazenby. Riporta mymovies.it