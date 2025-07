Iran ' nessun colloquio in programma con gli Usa'

L'eco delle tensioni tra Iran e Stati Uniti continua a dominare l'attualità internazionale. Dopo le dichiarazioni di Donald Trump e le ambigue parole dell'inviato Witkoff, Teheran chiarisce con fermezza: nessun colloquio è in programma con gli Usa e nessuna richiesta è stata avanzata. La situazione rimane incerta, alimentando speculazioni sul futuro delle relazioni diplomatiche. L'intero scenario si presta a molte interpretazioni, lasciando il mondo in attesa di sviluppi significativi.

"Da parte nostra non è stata fatta alcuna richiesta per un incontro con la parte americana". Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, dopo che Donald Trump ha affermato che gli iraniani "hanno richiesto un incontro" e l'inviato Steve Witkoff ha detto che l'incontro si potrebbe tenere "la prossima settimana". Lo riporta Mehr. Dopo l'inizio dei colloqui sul dossier nucleare iraniano in aprile, Teheran ha sospeso il negoziato con Washington in seguito all'attacco di Israele in territorio iraniano e ai raid degli Stati Uniti contro i siti nucleari dell'Iran.

