Villa Valentino a Roma tentata irruzione | si indaga

Momenti di tensione e preoccupazione hanno scosso la tranquilla residenza romana di Valentino, sull’Appia Antica, dove due individui hanno tentato di entrare di nascosto per rubare gioielli e preziosi. Fortunatamente, l’intervento tempestivo del vigilante ha impedito il peggio, lasciando tutti al sicuro. È ancora in corso un’indagine approfondita per chiarire i dettagli di questa intrigante vicenda, che scuote ancora una volta la celebre dimora dello stilista.

Momenti di paura nella residenza romana dello stilista Valentino. Secondo quanto riportato dal ‘Messaggero’, nel tardo pomeriggio di domenica 6 luglio due persone hanno tentato di fare irruzione nella villa sull’Appia Antica, per rubare gioielli e altri preziosi. In quel momento lo stilista si trovava in casa, insieme a collaboratori e domestici. Provvidenziale si è rivelato l’intervento del vigilante della tenuta, che una volta resosi conto di quanto stava accadendo ha esploso un colpo di pistola in aria, mettendo in fuga i malviventi. Sul fatto indaga la polizia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Villa Valentino a Roma, tentata irruzione: si indaga

