Inzaghi in soccorso della Juventus | tesoretto da 78 milioni dagli esuberi

La Juventus si prepara a rivoluzionare il suo organico con un tesoretto di 78 milioni di euro proveniente dagli esuberi, e ora si fa avanti anche l’ex allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, che all’Al-Hilal punta due grandi nomi in uscita. Un movimentato mercato che promette sorprese e nuovi entusiasmi per i tifosi bianconeri. Ma chi sono i big pronti a sbarcare a Torino? Restate sintonizzati per scoprirlo!

L’ex allenatore dell’Inter, adesso all’Al-Hilal in Arabia Saudita, punta due big in uscita dalla Juve La Juventus protagonista sul mercato e non solo dopo il colpo David, con il canadese che andrà a rinforzare il reparto offensivo dei bianconeri nella prossima stagione. Simone Inzaghi (LaPresse) – Calciomercato.it In avanti ci sarà un corposo restyling per la ‘Vecchia Signora’ che preme per la conferma di Kolo Muani, mentre intanto accelera per trovare la quadra con Sancho in uscita dal Manchester United. Senza però sacrificare Conceicao con il possibile arrivo dell’inglese. Tudor infatti vorrebbe in rosa entrambi sulla trequarti insieme a Yildiz, con la Juve che sta cercando di ammorbidire il Porto sulla clausola del figlio d’arte e strappare un nuovo accordo sotto i 30 milioni di euro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inzaghi in soccorso della Juventus: tesoretto da 78 milioni dagli esuberi

In questa notizia si parla di: juventus - inzaghi - soccorso - tesoretto

La Juventus verso la conferma di Tudor Il croato in pole ma occhio alle sorprese Mancini, Pioli e Inzaghi[ - La Juventus accelera per trovare il suo nuovo condottiero, con Igor Tudor in pole position. Ma attenzione: nomi come Mancini, Pioli e Inzaghi potrebbero riservare sorprese clamorose.

Inzaghi in soccorso della Juventus: tesoretto da 78 milioni dagli esuberi.

Inzaghi in soccorso della Juventus: tesoretto da 78 milioni dagli esuberi - Hilal mette nel mirino due big in uscita dalla Continassa ... Come scrive calciomercato.it

Juventus, confermato il tentativo per Inzaghi: il retroscena - Sono ore febbrili quelle che vivendo l`Inter, due giorni dopo la finale di Champions League persa per 5- Si legge su calciomercato.com