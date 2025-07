Aggredita e derubata Bahar in ospedale per un controllo riceve una diagnosi che sembra una sentenza E Sirin continua a tramare nell’ombra come ha sempre fatto

Nel cuore di una trama avvincente, la serie turca "La forza di una donna" ci porta ancora più profondamente nel mondo di Bahar e Sirin. Con ogni puntata, il dramma si infittisce, mettendo alla prova il coraggio delle protagoniste e il nostro desiderio di scoprire come si evolveranno le loro storie. Questa settimana, le sfide sembrano insormontabili, ma la forza di una donna è più forte di ogni avversità.

I l dramma cresce di puntata in puntata nella serie turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 ogni giorno feriale alle 15:45. Questa settimana, nelle puntate di martedì 8 e mercoledì 9 luglio, la quotidianità della protagonista sarà ancora più messa alla prova dalle circostanze. Con il titolo originale Kad?n, La forza di una donna è andata in onda dal 2017 al 2020 su FOX, raccontando la vita difficile di una giovane madre vedova che combatte ogni giorno per crescere i suoi figli.