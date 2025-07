Noa Lang al Napoli spunta la data delle visite mediche | quando è atteso l’attaccante

Noa Lang si appresta a vestire la maglia del Napoli, con l’accordo ormai definito e l’attesa solo per la firma ufficiale. La curiosità dei tifosi si concentra sulle imminenti visite mediche, previste tra il 2 e il 3 agosto. L’attaccante olandese, protagonista di questa trattativa, sta per intraprendere una nuova avventura in Serie A. Quando è atteso il suo primo giorno a Castel Volturno? Tutto fa pensare che presto arriverà la conferma definitiva.

L’attaccante olandese sta per firmare con i partenopei ed è emersa la presunta data per le visite mediche: quando è atteso il suo arrivo Noa Lang sta per diventare un nuovo giocatore del Napoli. La fumata bianca nella trattativa è ormai arrivata e si attende solamente l’ufficialità nei prossimi giorni. Accordo totale tra il calciatore e il club, già raggiunto da settimane, al quale si è aggiunto anche il via libera del PSV sulla base di 28 milioni di euro complessivi, con il 10% di clausola sulla futura rivendita del calciatore. Il classe ’99 ha spinto fortemente per vestire la maglia azzurra e già dal mese di gennaio sognava questo trasferimento. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Noa Lang al Napoli, spunta la data delle visite mediche: quando è atteso l’attaccante

In questa notizia si parla di: lang - napoli - data - visite

Il Psv potrebbe cedere Noa Lang al Napoli per 20 milioni - Il Napoli si prepara a un colpo da maestro: Noa Lang, talento olandese del PSV, potrebbe approdare in azzurro per 20 milioni.

MEDIASET - Napoli, spunta la data delle visite mediche di Beukema e Noa Lang https://ift.tt/9f7imKE Vai su X

SARÀ L’EREDE DI KVARADONA? ?“Il Napoli discuterà di nuovo per siglare l’accordo con Noa Lang, mentre i club sono in fase di negoziazione avanzata.” ? Lang arriva e non può che essere accostato al georgiano, data anche la cifra abbastanza impo Vai su Facebook

Lang e Beukema entusiasti del Napoli: la data delle visite mediche; Napoli, ecco Noa Lang: scambio di documenti con il Psv, si attende la data delle visite mediche; Lang-Beukema, un Napoli a tinte olandesi: spunta la data per le visite mediche – CdS.

MEDIASET - Napoli, spunta la data delle visite mediche di Beukema e Noa Lang - Arrivano novità anche sulla data delle visite mediche dei due calciatori dall'esperto di mercato Mediaset Orazio Accomando, che su X rivel ... Si legge su napolimagazine.com

Lang-Beukema, visite mediche nello stesso giorno. Il piano del Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla di alcune manovre di mercato del Napoli, il club azzurro è vicino a finalizzare due affari. Secondo msn.com