Netanyahu consegna a Trump la lettera inviata al comitato per il Nobel per la pace | il video

Durante una cena alla Casa Bianca, Netanyahu ha annunciato di aver candidato Trump al Nobel per la Pace, consegnandogli una lettera al comitato. Un gesto che sottolinea l’importanza di un possibile riconoscimento internazionale per le politiche di pace promosse dall’amministrazione americana. La scena si trasforma in un affondo simbolico, lasciando intravedere come la diplomazia possa essere anche questione di attestati e riconoscimenti. Resta da vedere se questa mossa avrà un impatto duraturo sulla scena globale.

Netanyahu ha candidato Trump al premio Nobel per la pace, lo ha annunciato lo stesso premier israeliano durante una cena col presidente americano alla Casa Bianca, consegnando al presidente degli Stati Uniti una lettera da lui inviata al comitato per il premio. “Sta forgiando la pace proprio mentre parliamo, in un Paese, in una regione dopo l’altra, quindi voglio presentarle, signor Presidente, la lettera che ho inviato al Comitato per il Premio Nobel. La candido per il Premio Nobel per la Pace, che è più che meritato e che dovrebbe ricevere”, ha dichiarato Netanyahu. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Netanyahu consegna a Trump la lettera inviata al comitato per il Nobel per la pace: il video

Netanyahu alla Casa Bianca per una cena con Trump | Il premier israeliano: "Ho candidato il presidente Usa al Nobel per la pace"

