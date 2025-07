Operazione Medusa | Smantellata rete Internazionale di traffico di migranti

Un'operazione internazionale ha portato allo smantellamento della rete di traffico di migranti conosciuta come "Medusa", che orchestrava la pericolosa Rotta del Mediterraneo Orientale. Con 25 stranieri arrestati e 68 persone coinvolte, l'intervento delle forze dell'ordine rappresenta un duro colpo alle organizzazioni criminali che mettono a rischio vite umane. Scopriamo insieme i dettagli di questa complessa operazione e le sue ripercussioni sulla sicurezza europea.

Venticinque cittadini stranieri sono stati arrestati nell'ambito di una vasta operazione internazionale denominata "Medusa", condotta dagli agenti del Servizio Centrale Operativo e della Squadra Mobile di Reggio Calabria, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia. Organizzavano la Rotta del Mediterraneo Orientale. Secondo le indagini, gli arrestati farebbero parte di una rete criminale internazionale che gestiva l'intero percorso dei migranti, organizzando ogni fase della traversata lungo la rotta del Mediterraneo orientale, dalla Turchia fino alle coste della provincia di Reggio Calabria.

