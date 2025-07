Molise incendio nelle campagne | chiusa la provinciale 40

In Molise, un vasto incendio nelle campagne di Contrada Buccaro ha mandato in tilt la provinciale 40 tra Campomarino e Portocannone, rendendo il transito pericoloso a causa del fumo denso e del vento impetuoso. La situazione si è estesa fino alla Puglia, lambendo Chieuti. Le squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro per domare le fiamme e contenere il disastro. La sicurezza resta la priorità.

In Molise la strada provinciale 40 che collega Campomarino a Portocannone (Campobasso) è stata chiusa a causa di un vasto incendio divampato nelle campagne di Contrada Buccaro. Il fumo ha invaso l'area rendendo il transito pericoloso. Le fiamme, alimentate dal forte vento di libeccio, hanno raggiunto in Puglia il territorio di Chieuti (Foggia) dove hanno lambito la periferia dell'abitato. È stato necessario l'intervento delle squadre di pompieri di Termoli e di Santa Croce di Magliano (Campobasso). A supporto anche un elicottero del Reparto Volo dei vigili del fuoco dall'Abruzzo.

