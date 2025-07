Fanno una raccolta fondi per il figlio malato il bimbo muore ma accade l’impensabile | cosa fanno i genitori

Quando il dolore si trasforma in battaglia legale, le emozioni si mescolano tra speranza e ingiustizia. Craig Evison e Victoria Morrison, genitori sconvolti dalla perdita del loro amato Kyle, affrontano ora una difficile lotta per ottenere le donazioni raccolte per la loro piccola Ruby-Rose. Un dramma che rivela quanto siano forti i limiti di fronte a un lutto così devastante. Ma cosa fanno davvero quando tutto ciò che rimane sono i ricordi e la speranza?

Una tragedia familiare che si trasforma in una dolorosa battaglia legale. Nel Regno Unito, una coppia di genitori, Craig Evison e Victoria Morrison, dopo aver perso il figlio Kyle per un tumore al cervello, si trova oggi a dover lottare in tribunale per un'altra causa: ottenere l'accesso a 100mila sterline in donazioni raccolte anni fa, per regalare un ultimo viaggio alla loro figlia Ruby-Rose, di appena 2 anni, affetta da una malattia genetica metabolica rara e gravissima. Il loro desiderio? Portarla a Disney World per creare gli ultimi ricordi prima che sia troppo tardi.

